FIFA establecerá nuevas regulaciones en el mercado de fichajes

La FIFA, organismo rector del futbol, presentó el nuevo reglamento que ha elaborado sobre la cesión de futbolistas internacionales con el objetivo de “desarrollar a los jugadores jóvenes, promover el equilibrio competitivo y evitar el acaparamiento o acumulación de futbolistas”, informó el propio organismo a través de un comunicado.

La FIFA ha estipulado una serie de limitaciones en las transferencias de jugadores para garantizar que se cumplan los objetivos propuestos de desarrollo de jóvenes, equilibrio competitivo y dejar atrás la acumulación de futbolistas.

Para empezar, será necesario firmar un acuerdo para definir todos los términos de las cesiones, en especial el tiempo y las condiciones económicas. Existirá una duración mínima para la cesión -que será el intervalo transcurrido entre dos periodos de inscripción- y una máxima de un año. Se acaban, por tanto, los préstamos de dos años o de 18 meses tan habituales en la actualidad.

El nuevo reglamento prohíbe las cesiones de jugadores que ya estén cedidos a un tercer club y limita a tres jugadores el número de cesiones por temporada entre dos clubes, tanto para recibir cedidos como para ceder.

De la misma manera, cada club tendrá un máximo de cesiones por temporada, cifra que irá disminuyendo según avancen las temporadas:

FIFA announces new loan regulations with the aim to "develop young players, promote competitive balance and prevent hoarding."

From 2024, clubs will be restricted to six players loaned in and six loaned out at one time. Under 21s and club-trained players will be exempt. pic.twitter.com/SqLlZvD4ok

— B/R Football (@brfootball) January 20, 2022