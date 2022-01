Bryan López es nombrado para un encuentro clasificatorio a Catar 2022 de Concacaf

Bryan López dirigirá uno de los encuentros de la jornada 9 de la octogonal de Concacaf clasificatorio al Mundial de Catar 2022. El gafete FIFA nacional pitará el duelo entre Estados Unidos y El Salvador en Columbus.

El partido contará con una línea arbitral llena de guatemaltecos, Humberto Panjoj y Juan Daniel Tipaz serán los asistentes, mientras que Sergio Reyna fue nombrado como el cuarto árbitro.

En la cancha el estadio Lower.com Fiel de Columbus, Estados Unidos buscará dar otro paso hacia Catar-2022 ante El Salvador, con base en dos factores: una nómina poderosa liderada por Christian Pulisic, atacante del Chelsea, y el incómodo frío de Columbus en la sede del partido que comenzará a las 18:00 horas de este jueves.

