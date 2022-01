“El tiempo pone a todos en su sitio”, comenta Carlos Ruiz

Luego de las declaraciones de Ana Lucía Martínez sobre su estado con el cuadro bicolor, Carlos Ruiz, referente del fútbol guatemalteco, respaldó a la nacional luego de su mensaje al ser apartada de la selección y de las palabras de su entrenador.

“Te entiendo muy bien crack, esto pasa por siempre querer estar y aportar, yo lo viví también y te diré que el tiempo pone a todos en su sitio”, comentó Carlos Ruiz.

El “Pescado” concluyó su mensaje de criticando a los directivos de la federación: “Lo bueno es que te ahorrarás la paliza de viajar en clase económica porque ellos lo hacen en primera clase”.

@AnaluMartinz20 te entiendo muy bien crack, el siempre querer estar y aportar. No sé pregunta cuando eres parte y tampoco cuando no, lo viví también yo y te diré q el tiempo pone a todos en su sitio. Lo bueno es q te ahorrarán una paliza 🛬 en clase económica. xq ellos en first — CR20 (@FishCr20) January 25, 2022

El inicio del problema

Los orígenes dentro de este intercambio de palabras surgió luego de que en una entrevista para “ESPN Guatemala”, el técnico de la selección femenina, Edy Espinoza, comentó el motivo de no convocar a la nacional: “Si no obedece es como si jugáramos con una jugadora menos. Entonces no tiene sentido que ella sea parte de la Selección mientras nosotros estemos”.

La respuesta de Martínez

Ante lo anteriormente dicho por el entrenador, la nacional respondió con un vídeo colocado en todas sus redes sociales aclarando la situación.

“En las últimas horas se han dicho muchas cosas y se han hecho declaraciones sobre mi persona. Yo al igual que ustedes estoy sorprendida, se me hace injusto y sobre todo las formas en las que se hizo”, comentó la jugadora en referencia a las declaraciones de Espinoza.

“Entiendo no estar convocada pero demeritar mi trabajo no es justo. Llevo mucho tiempo como profesional y esto respalda mi trabajo y la persona que soy. Me considero alguien disciplinada, que trabaja, que se esfuerza y que busca siempre lo mejor”, expresó Martínez.

Ana Lucía comentó que estar al más alto nivel no es fácil y se mostró sorprendida, ya que, según sus declaraciones había recibido buenos comentarios sobre su participación con selección nacional. “Luego del Premundial en 2019 y los amistosos en Costa Rica recibí una retroalimentación positiva tanto del entrenador Edy Espinoza y del asistente Benjamín Monterroso, me dieron su respaldo”, agregó.

La nacional comentó que espera poder vestir de nuevo los colores de la azul y blanco, la cual desde 2009 ha vestido con mucha ilusión. “Espero poder representar de nuevo a mi país, es increíble el apoyo que me han dado (los guatemaltecos) y me ven como embajadora de Guatemala. Esto me seguirá ayudando para conseguir metas personales”, concluyó.