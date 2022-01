El legendario Tom Brady pone fin a su carrera

Hace tan solo unos días pasó a ser un rumor. Hoy, la retirada de Tom Brady es una realidad. El quarterback dice adiós a la NFL a los 44 años, y no por motivos físicos precisamente. Después de pasar 22 temporadas, la mitad de su vida, en la élite del fútbol americano, el californiano termina su carrera para dedicarse plenamente a su familia.

Cuando Brady, (considerado el mejor mariscal de campo en la historia de la NFL), dejó el campo luego de la derrota de los Tampa Bay Buccaneers ante Los Angeles Rams la semana pasada, sabía que probablemente sería su último acto como jugador de fútbol americano, dijeron las fuentes a Adam Schefter, reconocido periodista de ESPN. En los días posteriores, pasó tiempo digiriendo esa mentalidad y está preparando el anuncio de su retiro junto con el próximo capítulo de su vida y carrera.

“Tom Brady se retira del fútbol después de 22 temporadas extraordinarias”, publicó Adam Schefter en su perfil de Twitter confirmando el retiro del histórico mariscal de campo.

Tom Brady is retiring from football after 22 extraordinary seasons, multiple sources tell @JeffDarlington and me.

More coming on https://t.co/rDZaVFhcDQ. pic.twitter.com/6CHWmMlyXg

— Adam Schefter (@AdamSchefter) January 29, 2022