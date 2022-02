Filtran videos sexuales de famosa “tiktoker” en las redes sociales

Merly Morello, una famosa “tiktoker” y actriz peruana, de 18 años, se mostró indignada luego de que se filtraran supuestos videos sexuales suyos en redes sociales.

Morello negó ser la protagonista del material pornográfico y aseguró que intentan sexualizar su imagen desde que tiene 13 años.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la recordada ‘Lily’ de De Vuelta al Barrio, famosa serie peruana, indicó que se enteró de la lamentable noticia una vez retornó a Lima de su viaje a Iquitos por su cumpleaños número 18, por lo que se vio en la necesidad de pronunciarse sobre el tema.

“Me gustaría aclarar un par de puntos sobre el supuesto video sexual que se me filtró. Uno, no soy yo. Yo tengo tatuajes bajo el busto y tatuajes en los brazos desde hace bastante tiempo. Dos, ha sido bastante incómodo estar completamente desconectada, volver a conectarme y ver todo lo que sucedió”, comentó.

Tras ello, la tiktoker indicó que desde que tiene 13 años, edad en la que apareció por primera vez en televisión, se la ha intentado sexualizar en reiteradas oportunidades. Ahora que ve en retrospectiva, la actriz se siente indignada por todo lo que tuvo que soportar cuando era solo una adolescente.

“Es terrible que se me intente sexualizar de esta forma y no solamente desde que tengo 18 años, sino siendo también menor de edad. Esta clase de cosas me ocurren desde que tengo 13 años. No es normal, seguro tienen un problema. Es incómodo que siendo menor y ahora ya mayor de edad sigan pasando estas cosas”, expresó.