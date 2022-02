Eminem desobedece a la NFL y realiza acto que tenía prohibido

Eminem protagonizó una imagen para el recuerdo de este Super Bowl LVI arrodillándose en el escenario, en un gesto que encendió las redes sociales.

Al final de su celebrado éxito “Lose Yourself”, el rapero de Detroit, que vestía una sudadera con capucha negra, sostuvo su cabeza con la mano y se arrodilló.

Este movimiento parecía evocar al emblemático gesto de protesta del ex jugador Colin Kaepernick en repudio al racismo y la violencia policial contra afroestadounidenses.

Kaepernick comenzó a arrodillarse durante los himnos nacionales en 2016 para protestar contra la brutalidad policial y la injusticia racial.

Ese gesto, que fue imitado por más jugadores de la NFL, generó controversia durante años, con el entonces presidente Donald Trump que llegó a pedir a los propietarios de las franquicias de la NFL el despido para los jugadores que protestasen durante el himno. A Kaepernick el gesto le costó su carrera en la NFL.

La organización no emitió una palabra oficial sobre el gesto del cantante, pero mientras por un lado trascendió que conocía sus intenciones y no buscó censurarlas, por otro se ha asegurado que trató de evitarlo y el rapero, famoso por sus gestos de rebeldía, no obedeció el pedido.

Además de Eminiem, en el escenario a mitad del juego del domingo, en el que Los Ángeles Rams se enfrentó a los Cincinnati Bengals, se subieron Dr. Dre y sus protegidos Snoop Dogg, Mary J. Blige además de Kendrick Lamar y 50 Cent .

El espectáculo vio el campo transformado en un mapa gigante de Los Ángeles, que alberga el campeonato de la Liga Nacional de Fútbol Americano por primera vez en casi tres décadas.

Dre y Snoop abrieron la oda al gangsta rap con su éxito “The Next Episode”, antes de rendir homenaje a Tupac Shakur con “California Love”.

Bruh!! If someone told me back in the day, they would be crip walking during a Super Bowl halftime show, I would say they were crazy!!! Man, this show felt good!!! #SuperBowl pic.twitter.com/bWjM7f92Er

— Darren M. Haynes (@DarrenMHaynes) February 14, 2022