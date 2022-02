El VAR se utilizará por primera vez en el estadio Doroteo Guamuch Flores

Con la ilusión de trascender en el torneo más importante de la región, Guastatoya saltará a la cancha para enfrentarse a uno de los rivales más rudos en el inicio de los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf, el León de México.

El juego se llevará a cabo este miércoles 16 de febrero en el estadio Doroteo Guamuch Flores a partir de las 17:00 horas, este encuentro tiene la particularidad que tendrá la presencia del VAR por primera vez en el Estadio Nacional.

