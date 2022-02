Biden: “Las oraciones del mundo están con el pueblo de Ucrania”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el miércoles que “el mundo hará responsable a Rusia” de atacar a Ucrania, tras el anuncio de una “operación militar” formulado por Vladimir Putin.

Biden presentará el jueves las “consecuencias” para Rusia de lo que considera como un “ataque injustificado”, según anunció en un comunicado, en el que también precisó que se reunirá ese mismo día con sus homólogos del G7.

El presidente estadounidense tiene agendada una reunión virtual a puertas cerradas con los líderes del G7 (Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos) a las 14H00 GMT del jueves y más tarde dará un discurso público.

El miércoles, anunció que impondría sanciones al gasoducto Nord Stream 2 que va de Rusia a Alemania y es uno de los proyectos energéticos y geopolíticos de mayor importancia para Moscú. Alemania había anunciado anteriormente que bloquearía el desarrollo del proyecto.

Funcionarios estadounidenses dijeron que cualquier escalada de Rusia en Ucrania, que ocurrió la noche del miércoles, desataría sanciones cada vez más duras que podrían apuntar a bancos más grandes, más oligarcas y detendrían las exportaciones de equipos de alta tecnología.

“Las oraciones del mundo entero están con el pueblo de Ucrania esta noche mientras sufre un ataque no provocado e injustificado por parte de las fuerzas militares rusas”, dijo Biden.

“El presidente Putin ha elegido una guerra premeditada que traerá una pérdida catastrófica de vidas y sufrimiento humano”, remarcó.

The prayers of the world are with the people of Ukraine tonight as they suffer an unprovoked and unjustified attack by Russian military forces. President Putin has chosen a premeditated war that will bring a catastrophic loss of life and human suffering. https://t.co/Q7eUJ0CG3k

— President Biden (@POTUS) February 24, 2022