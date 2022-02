“Sal de ahí”, Deportista publica foto con Belinda y las redes estallan

La separación de Belinda y Christian Nodal ha generado una ola de críticas y rumores. Muchos apuntan a que el artista del género regional mexicano le fue infiel a la también actriz. Sin embargo, ahora una publicación ha generado especulaciones.

El peleador mexicano de Artes Marciales Mixtas, Yair Rodríguez, aprovechó la tendencia de “Beli” y Nodal para publicar una foto junto a la intérprete de “Amor a Primera Vista” que de inmediato desató los rumores sobre un posible romance.

El peleador de UFC conocido como “Pantera Rodríguez” subió la instantánea con Belinda sin ningún comentario adicional más que un emoji levantando la mano, situación que generó todo tipo de comentarios, incluidos algunos otros deportistas de su disciplina como Marco Beltrán y Gallito Flores.

“Unos ojitos de Beli en el abdomen, per viéndote”, escribió Marco. “Sal de ahí”, “Solo te dejará pobre”, “Esta mujer rápido busca otro”, “Ella no se cansa de sacarle el dinero a todos”, fueron algunas reacciones.

Ante el descontrol que generó una evidente broma por parte del Pantera Rodríguez, el peleador decidió eliminar los comentarios del posteo. Sin embargo, ya era muy tarde pues la publicación se hizo tendencia.

Entre los rumores surgió que Belinda mantenía una relación sentimental con Yair Rodríguez a lo que él tuvo que desmentir.

“Ya? Quedo claro? Saludos, no se me pongan intensos por favor. Gracias!”, comentó el deportista en sus redes sociales y compartió un comunicado aclarando que él no tiene ninguna relación con la famosa.

Yair Rodríguez, conocido en las MMA como El Pantera Rodríguez, pelea en la Ultimate Fighting Championship (UFC) desde el 2014. Tiene 29 años y es originario de Chihuahua.

