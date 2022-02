¿Le atinó o no? El guatemalteco Óscar Isaac divide opiniones por su atuendo en los SAG Awards

Definitivamente, hoy es una gran noche para el famoso actor guatemalteco Óscar Isaac.

Y es que está compitiendo en una de las categorías de los premios del Sindicato de Actores.

El guatemalteco buscará la estatuilla por el papel principal que realizó en la serie “Scenes from a Marriage”.

En su llegada a la alfombra roja de los SAG Awards, el famoso de 42 años llamó la atención por su atuendo.

Para dicha ocasión, Óscar optó por utilizar un traje muy elegante de tres colores: Marrón, violeta y negro.

Mientras que algunos lo llenaron de halagos por lo bien que se miraba en la alfombra rojo, otros no opinaron lo mismo.

#OscarIsaac and Elvira Lind at the #SAGAwards (February 27, 2022) pic.twitter.com/it9Lw5pyGd

— Oscar Isaac Info (@OscarIsaacInfo) February 28, 2022