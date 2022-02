Primo de Belinda respalda rumor de que la cantante mantenía una relación incestuosa

El nombre de Belinda sigue siendo sinónimo de controversia y es que tras su ruptura con Christian Nodal han trascendido varios rumores que la han dejado con una imagen cuestionable.

Por ello, la cantante expresó que tomaría acciones para remediar esto e incluso lo haría legalmente, como una forma de protección para ella y para todas las mujeres que alguna vez han vivido algo parecido.

“No pretendo convertirme en víctima ya que durante toda mi vida la lucha y el trabajo constante han sido el sello que me ha caracterizado. Es por ello que he decidido tomar todas las acciones necesarias para exigir -inclusive por la vía legal- el respeto con el que todas las mujeres merecemos ser tratadas”, dijo en sus redes.

Sin embargo, parece que no todos comprendieron el límite que la famosa quiso imponer ante el público sobre su vida privada, ya que ahora salió a la luz que tuvo enredos con Jorge Peregrín, un primo hermano de España.

Los presentadores de Chisme No Like fueron quienes destaparon la relación incestuosa de Belinda con el sobrino de su padre y, por si fuera poco, aseguraron con presuntas pruebas que estos tuvieron planes hasta de tener un hijo.

Y no solo eso, sino que también Belinda le robó dinero, alegando que tenían mensajes de texto como prueba de que tuvieron algún tipo de relación más allá de lo familiar.

Hasta ahora los detalles resultan ya demasiado polémicos, pero Javier Ceriani y Elisa Beristian compartieron ahora una carta que supuestamente les hizo llegar Guillermo Peregrín, quien también es familiar de Belinda, en la que, entre otras cosas, confirmó que esa información es verdadera.

“Toda la información que dicen es cierta. Al menos, en lo que respecta a mi primo Coke. Esa relación ya la conocíamos nosotros hace años y fue desternillante para nosotros. No es algo nuevo. Sobre si le estafó o no, lo desconocemos porque no tengo relación con él”, mostraron en el programa.