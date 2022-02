Putin es suspendido como presidente honorario de la Federación Internacional de Judo

A raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, la Federación Internacional de Judo (IJF) decidió suspender a Vladimir Putin como presidente honorario y embajador del organismo. La determinación fue informada a través de un comunicado oficial en las últimas horas.

“A la luz del conflicto bélico en curso en Ucrania, la Federación Internacional de Judo anuncia la suspensión del estatus del Sr. Vladimir Putin como Presidente Honorario y Embajador de la Federación Internacional de Judo”, anunció el escrito, sin hacer otro comentario al respecto.

In light of the ongoing war conflict in Ukraine, the International Judo Federation announces the suspension of Mr. Vladimir Putin’s status as Honorary President and Ambassador of the International Judo Federation.https://t.co/QQDZbF6rfd

