Futbolistas ucranianos mueren en ataques perpetrados por Rusia

Los futbolistas de Ucrania Vitalii Sapylo y Dmytro Martynenko, perdieron la vida durante la invasión rusa a ese país, según confirmó este martes el sindicato mundial de jugadores FIFPro.

Según información de FIFPro, que lamentó con pesar y dolor, el fallecimiento de los jugadores, Vitalii Sapylo, de 21 años, formaba parte del equipo juvenil del Karpaty Lviv, mientras que Dymtro “dima” Martynenko, de 25, pertenecía al FC Gostomel.

“Nuestros pensamiento están con las familias, amigos y cmpañeros de equipo de los jóvenes futbolistas ucranianos Vitalii Sapylo y Dmytro Martynenko, las primeras pérdidas reportadas del futbol en eta guerra. Que ambos descansen en paz”, expresó FIFPro en un comunicado de prensa.

De acuerdo con información oficial publicada por el club Karpaty, en un comunicado, dijo que Sapylo falleció el viernes 25 de febrero “cerca de Kiev” en un combate con las fuerzas rusas mientras defendía” la capital ucraniana. “Recuerdo eterno de este héroe”, escribió el club”.

Por su parte, Martynenko murió junto a su mamá despue´s de un bombardeo en su domicilio, según explicó en su página de Facebook, la federación local de Kyiv-Sviatoshynskyi.

Luego de que la FIFA y la UEFA excluyeron a los clubes rusos y bielorrusos, la reconocida marca deportiva Adidas retiró su patrocinio a la Federación Rusa de Futbol.

“Adidas suspende con efecto inmediato su patrocinio con la Federación Rusa de Fútbol”, explicó la empresa, que realizó en 2020 el 2,9% de su cifra de negocios en la región de Rusia, Ucrania y países de la antigua URSS.

La víspera, la UEFA había roto su contrato con el gigante ruso de la energía Gazprom, estimado en 40 millones de euros y que cubría la Liga de Campeones, las competiciones internacionales organizadas por la instancia del fútbol europeo, así como la Eurocopa-2024.

Our thoughts are with the families, friends, and teammates of young Ukrainian footballers Vitalii Sapylo (21) and Dmytro Martynenko (25), football’s first reported losses in this war.

May they both rest in peace. pic.twitter.com/f6l9oHHRMr

