Esto costarán las entradas para ver a Christian Nodal en Guatemala

Christian Nodal sigue en medio de la polémica tras romper su compromiso con Belinda, pues muchos quisieran saber las razones que lo llevaron a terminar la relación.

Mientras eso sucede, el cantante está concentrado en su carrera musical con sus conciertos y su gira “Forajido Tour”, que presentará en Guatemala el próximo 7 de mayo.

El anunció se dio a conocer hace unas semanas; sin embargo, hasta ayer se dieron a conocer el precio de las localidades para ver en vivo al artista mexicano.

Por medio de sus redes sociales, ASA Promotion compartió el detallado del precio, siendo estas:

Las entradas estarán a la venta a partir del próximo 7 de marzo, y habrán descuentos en preventa al comprar tus boletos con tarjetas BAC Credomatic.

Christian Nodal se encuentra en el ojo del huracán porque en las últimas semanas anunció su regreso a la música con dos temas “Ya no somos ni seremos” y “Te lloré un río” a dueto con Maná.

Ahora que las miradas están puestas en el intérprete de regional mexicano, la revista Life&Style lo eligió para imagen de la portada del mes de marzo, donde concedió una extensa entrevista en la que habló del proceso de cambio que ha vivido para convertirse en un ídolo.

Entre los cambios más visibles que ha experimentado el cantante son los innumerables tatuajes que tiene en gran parte de su cuerpo, incluyendo el rostro, algo que sin duda le ha generado cientos de críticas.

Por eso abrió su corazón y habló de las razones por las que ha decidido tatuarse el cuerpo, una extraña afición que parece no tener fin.

“Llevo mis pasiones a otro nivel. Quizá tener tatuajes en la cara parece más extremo, pero no es que (como me preguntaste) haya creado un personaje que funciona como escudo. Amo los tatuajes y por eso cuando me veo pienso: ‘Ese soy yo’”, dijo.