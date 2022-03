Estados Unidos otorga TPS a ucranianos por 18 meses

Estados Unidos anunció el jueves que otorga a los ucranianos presentes en su territorio un permiso que les permite permanecer en el país durante los próximos 18 meses.

El “estatus de protección temporal”, otorgada por el Departamento de Seguridad Interior, les permite a los ucranianos en Estados Unidos trabajar y elimina la amenaza de deportación.

“El ataque premeditado y no provocado de Rusia a Ucrania ha dado lugar a una guerra continua, a una violencia sin sentido, y a que los ucranianos se vean obligados a buscar refugio en otros países”, indicó en un comunicado Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Interior.

I am proud to announce that we will be providing Temporary Protected Status — or #TPS — to those Ukrainian nationals who are present in the United States as of March 1, 2022. pic.twitter.com/3tiR29HFJr

— Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) March 3, 2022