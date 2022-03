Kim Kardashian es de nuevo soltera y se quita el apellido West

Kim Kardashian obtuvo una victoria en su proceso de divorcio con Kanye West.

La sido ha sido declarada legalmente soltera por el juez de la Corte Superior de Los Ángeles, Steve Cochran.

El magistrado ha concedido su petición de poner fin a su matrimonio con el famoso rapero pese a las estrategias legales del músico para evitarlo.

Kim Kardashian es declarada legalmente soltera por la cortehttps://t.co/Ixk3hXlzP4 — CNN en Español (@CNNEE) March 3, 2022

Como resultado del fallo, ella ya no usará West en su nombre; a partir de ahora, solo usará su famoso apellido. No obstante, la ex pareja aún tiene que seguir negociando la división de bienes y la custodia de sus hijos.

La medida del juez, conocida como bifurcación, permite que una persona en medio de un divorcio complicado pase a ser legalmente soltera mientras se resuelven los asuntos de custodia de hijos y propiedades.

West no asistió ni participó en la audiencia de forma remota, pero publicó un polémico video de su canción “Eazy” con The Game en su cuenta de Instagram.

La letra dice: “Dios me salvó del choque, solo para poder golpear el trasero de Pete Davidson”. La animación muestra una caricatura de Davidson, novio de Kim, siendo enterrado vivo por Kanye.

Kanye West & The Game have dropped the EAZY video. Straight bullet at Skete 😁 RIP Pete Davidson ⚰⚰⚰ #KimKardashian Julia Fox! Donda! Chaney Jones! pic.twitter.com/8pkUMJK3W1 — WAVEBEAST MAGAZINE (@WAVE__MAGAZINE) March 2, 2022

Las acciones de la socialité

Kim Kardashian solicitó el divorcio de West en febrero de 2021 después de casi siete años de matrimonio. Meses después, en diciembre, solicitó al juez que cambiara su estado civil.

El divorcio de la ex pareja lleva más de un año tramitándose y todo se vuelve más complicado debido a los deseos del rapero de recuperar a su ex esposa, quien está en pareja con el cómico Pete Davidson, de 28 años.

A finales del mes de febrero, Kardashian exhortó a los tribunales a acelerar su divorcio, diciendo que eso ayudaría a West a aceptar que su matrimonio está acabado.

“Deseo mucho estar divorciada”, escribió en una declaración consignada ante los tribunales de Los Ángeles

“Le he pedido a Kanye que mantenga nuestro divorcio en privado, pero no lo ha hecho. Creo que si la corte termina nuestro estado marital, eso le ayudará a Kanye a aceptar que nuestra relación matrimonial se acabó y que debe seguir adelante en un mejor rumbo que nos permita criar juntos a nuestros hijos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian)