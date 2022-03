Estas son las posibles alineaciones del New York City y Comunicaciones

Vigente campeón de la MLS, el New York City FC reanuda el martes (19:00 horas) su búsqueda del reinado regional recibiendo al Comunicaciones en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf.

El goleador argentino Valentín Castellanos y el resto del equipo neoyorquino tuvo un plácido cruce de octavos ante el Santos de Guápiles costarricense (6-0 global) pero su próximo rival ya sabe lo que es eliminar a una franquicia de la MLS.

En febrero, el Comunicaciones fue capaz de sobrevivir al Colorado Rapids en un feroz cruce de vuelta que jugó bajo la nieve y con un jugador menos durante 75 minutos.

