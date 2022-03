Invasión de Rusia a Ucrania: Anuncian treguas para instaurar corredores humanitarios

Rusia anunció este lunes treguas locales en varias ciudades de Ucrania, a partir de las 07:00 (hora GMT) del martes, para permitir la evacuación de civiles a través de corredores humanitarios. “La Federación Rusa anuncia un alto el fuego a partir de las 10:00 horas de Moscú del 8 de marzo” para la evacuación de civiles de Kiev, así como de las ciudades de Sumy, Járkov, Chernigov y Mariúpol, indicó la célula del ministerio de Defensa de Rusia, encargada de las operaciones humanitarias en Ucrania, en un comunicado citado por las agencias de noticias rusas.

En tanto, la parte ucraniana dijo que ambos países lograron “resultados positivos” en la cuestión de los corredores humanitarios, en el marco de la tercera ronda de negociaciones para encontrar una salida al conflicto bélico, pese a que Moscú señaló no se cumplieron las “expectativas”. “Hemos conseguido algunos resultados positivos sobre la logística de los colores humanitarios”, dijo en Twitter, Mykhailo Podoliak, miembro de la delegación ucraniana. “Se harán cambios y se prestará una ayuda más eficaz a quienes sufren la agresión de la Federación Rusa”, añadió.

The third round of negotiations has ended. There are small positive subductions in improving the logistics of humanitarian corridors… Intensive consultations have continued on the basic political block of the regulations, along with a ceasefire and security guarantees. pic.twitter.com/s4kEwTNRhI

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022