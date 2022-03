“Me cambió la voz”, Ricardo Arjona se recupera del COVID-19

Ricardo Arjona reapareció en sus redes sociales y contó cómo se ha recuperado del COVID-19.

“Nadie sale, todos presos y una tablet es el barrio de un chaval y una selfie es el principio del final”, inició su publicación cantando el tema Tiempos Tristes.

Ante la preocupación de sus millones de fans, Ricardo Arjona decidió realizar un video y contar sobre su estado de salud.

“¡Se me abrió la voz! ya puedo cantar otra vez, no la pasé muy bien un par de días pero estoy de vuelta, inmensamente agradecido con España principalmente, con Europa por el inicio de gira más extraordinario que hemos tenido, lamentablemente no pudimos hacer las últimas fechas, agradezco a la gente que estuvo pendiente de cómo estaba”, comentó tras interpretar un párrafo de Tiempos Tristes.

“Me siento muy bien y estamos listos, la semana que viene empezamos la que sin duda es la gira más grande que hice en Estados Unidos, son más de 30 conciertos, los próximos 3 meses estaremos en EE.UU. girando por todos lados, listos para cualquier cosa, gracias por estar al pendiente ¡como nuevo, vamos con todo!”, concluyó.

Lo que preocupó a sus fans fue que agregó que “no la pasó muy bien” y “que había tenido problemas con su voz”.

“Por favor cuídate, no te descuides”, “Lo de tu voz me preocupa pero te escuchas bien”, “Gracias a Dios que estás bien, cuidate para no contagiarte de nuevo”, fueron algunas reacciones.

Además, Ricardo agregó en su publicación: “Como nuevos, ‘Blanco y Negro’ se muda a USA, agradecidos con Europa y muy especialmente con España por el afecto y la magia, a emprender este nuevo camino con las fuerzas renovadas. ¡Vamos con todo!”.

