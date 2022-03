Ashley Graham presume su cuerpo post parto a un mes de tener a sus gemelos

Ashley Graham se convirtió en madre por segunda vez a principios de este año, cuando tuvo a sus gemelos Malachi & Roman, quienes llegaron a llenar su vida de mayor felicidad.

Desde entonces, la modelo estuvo alejada de las redes pues no es fácil ser mamá de tres, ya que tiene a su otro hijo, Isaac. Solo apareció en dos ocasiones para mostrar imágenes de sus pequeños.

El pasado 10 de febrero volvió a sus redes, y publicó una foto en la que muestra lo difícil que ha sido para ella esta etapa de su vida, pero también lo feliz que se siente.

“Malachi & Roman 🤍 mis hijos han sido los mejores maestros y los mayores recordatorios de que puedo hacer cosas difíciles. Esto no ha sido fácil, pero vale mucho la pena. Todavía no puedo creer que tengo 3 hijos 🤯 no puedo esperar para compartir mi viaje de nacimiento y posparto con todos ustedes pronto”, escribió la modelo junto a la foto en la que aparecía cargando a los dos y amamantando.