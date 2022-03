Juez Ruano: “No hay condiciones, no hay garantías, no hay estado de derecho”

El juez Carlos Ruano, de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la integridad, se pronunció sobre la situación en el país, luego de que más de 15 operadores de justicia hayan salido al exilio debido a la persecución penal que han sufrido.

Durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, el togado consideró como “bastante grave” ese escenario, al cual se suma la renuncia de la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán.

La juzgadora denunció ser víctima de persecución y amenazas y señaló que ante la falta de garantías para su seguridad y el desempeño de sus funciones se vio obligada a dejar el cargo.

Ruano expresó su preocupación por lo que enfrenta Aifán, pues mencionó que se observaron graves riesgos para su integridad, libertad e incluso su vida.

Destacó que, por el ejercicio de sus funciones independientes, los ataques, hostigamiento y criminalización se agudizaron a tal forma que no tuvo otra opción.

“En Guatemala no hay condiciones, no hay garantías, no hay estado de derecho. Aquí prevalecen otros intereses y no el de la justicia independiente, lo que coloca a los jueces en mayor vulnerabilidad”, mencionó también el entrevistado.

Y aseguró que es grave para el estado de derecho que una jueza tenga que salir a buscar protección a otro país cuando su propio país no se la brinda para que pueda ejercer de manera independiente.