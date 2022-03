Condenan a joven inglés por insultos racistas a Marcus Rashford

Un joven fue condenado este miércoles a seis semanas de prisión por la justicia británica por unos mensajes de contenido racista publicados en Twitter y que iban dirigidos contra el jugador del Manchester United Marcus Rashford después de derrota de Inglaterra en la final de la pasada Eurocopa.

Justin Lee Price, de 19 años, publicó los mensajes el 11 de julio de 2021 justo después de que Rashford fallase un penal en la tanda decisiva que dio el título a Italia, en partido disputado en el estadio londinense de Wembley.

Según el tribunal de Kidderminster (centro de Inglaterra), Price trató de eludir la acción de la justicia cambiando su nombre de usuario en esta red social y después negó los hechos cuando fue detenido, aunque acabaría admitiendo ser el autor de esos tuits.

El joven “se dirigió a un futbolista por su color de piel y su gesto es claramente racista y odioso”, estimó el fiscal Mark Johnson.

“Espero que este caso enviará el mensaje de que no toleramos el racismo y que los delincuentes serán perseguidos con todo el peso de la ley”, añadió.

Además de Rashford, los internacionales Jadon Sancho y Bukayo Saka también recibieron insultos racistas tras fallar también sus lanzamientos desde los once metros, certificando la derrota de Inglaterra frente a Italia (1-1, 3-2 en penales), acabando así el sueño de todo un país de sumar su segundo gran título internacional, 55 años después del Mundial de 1966.

En septiembre de 2021, la justicia británica ya había condenado a otro aficionado con pena de prisión en suspenso por injurias racistas en Facebook contra estos mismos jugadores.

