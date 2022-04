Paris Hilton llega sin ropa interior y en vestido transparente a los Grammy

Hace unos días atrás, se afirmó en las redes sociales que Paris Hilton se encontraba en la dulce espera de su primer bebé.

Sin embargo, en su paso por alfombra roja de los premios Grammy dejó en claro que por el momento no está embarazada.

Y es que la famosa solialité optó por un atuendo que dejó muy poco a la imaginación de sus admiradores.

La también modelo decidió enfundarse en un vestido totalmente transparente, el cual dejó en evidencia que no llevaba ropa interior.

Paris Hilton: I like it:)

It’s very beautiful. Especially that cape.#GRAMMYs pic.twitter.com/ezz8ALGYUE

— 💙 Raquel 💛 (@eternallyraquel) April 3, 2022