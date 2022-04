Playas del puerto San José con cientos de veraneantes

Cientos de personas aprovecharon el fin de semana previo al inicio de la Semana Mayor para acudir a las playas públicas del puerto San José, en Escuintla, y con ello disfrutar del mar y el sol.

Esto como preámbulo a lo que seguramente se verá en los próximos fines de semana y especialmente en el Sábado Santo, en donde en años anteriores se han presenciado grandes cantidades de veraneantes.

Un noticiero local dio a conocer que salvavidas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) resguardaban a los turistas, sin embargo, varias sombrillas de verano les bloqueaban la visibilidad.

La Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer que se implementaron operativos de seguridad y de prevención en las distintas rutas principales de Escuintla con la finalidad de mantener el control en las carreteras.

La PNC aseguró que dichos operativos son dirigidos y supervisados por el jefe del Distrito Sur, comisario general de Policía Arnoldo de Jesús Gálvez Borja.

El sábado fue capturado Fredy Elías Cortéz Hernández, de 33 años, en cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de portación ilegal de arma de fuego.

La persona fue detenida por agentes de la comisaría 31 en la avenida 30 de junio, del puerto San José.

Por su parte, el presidente Alejandro Giammattei prometió que para el descanso de la Semana Santa se implementará el programa “Playas Limpias” por parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

El mandatario impulsó la iniciativa en un acto público que se llevó a cabo en Santa Elena, Flores, Petén.

“Les queremos pedir, por favor, pongan la basura en su lugar. No dejemos tirada la basura en nuestras playas, no la dejemos tirada en nuestros ríos, no la dejemos tirada en nuestros lagos, porque entonces le hacemos daño al patrimonio de nuestro país”, aseguró.