La tiktoker salvadoreña, Eleonor Villeda, anunció en sus historias de Instagram que sus admiradores ya pueden seguirla en la red social solo para adultos Only Fans. En efecto, la diosa de los ojos verdes dio el salto a esta plataforma de contenido erótico esta semana.

Sin consultar a sus miles de seguidores, la también modelo cuscatleca sorprendió a sus followers con la noticia el pasado fin de semana. Este martes 5 de abril, la ojiverde fue más allá y publicó una fotocaptura de su cuenta en la red social para adultos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eleonor Villeda (@eleonorvilleda)

“Se vienen las primeras fotos de mi Only Fans”, posteó en sus Insta Stories, junto a una seductora imagen que ofrecía un simple guiño de lo que ofrecerá en su perfil.

Además, subió otra historia en la que asegura “Estoy demasiado emocionada, amoooo esas fotos y ya quiero que las vean”.

Contenido explícito

Hay que recordar que si bien Only Fans no censura el contenido erótico y sexual explícito, no todo lo que se publica es de ese tipo. También hay perfiles de reconocidos chefs, celebridades y estrellas fitness que comparten con sus seguidores una diversidad de publicaciones. Y si bien hay cuentas de paga, también existe contenido gratuito.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eleonor Villeda (@eleonorvilleda)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eleonor Villeda (@eleonorvilleda)