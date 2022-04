¡Orgulloso papá! Ricardo Arjona va al cine a ver Morbius

No cabe duda que la hija de Ricardo Arjona lleva el talento en lo genes, aunque no en la misma rama del arte de la música sino en la actuación.

Adria Arjona se destaca como actriz y su más reciente papel es como Martine Bancroft, pareja sentimental de Michael Morbius (Jared Leto), en la película Morbius que se encuentra en cartelera de los cines.

En la cinta derivada del universo Marvel, dirigida por Daniel Espinosa, cineasta sueco de origen chileno, se aborda sobre la historia del bioquímico, quien es un investigador galardonado, incluso con el Premio Nobel.

Él lucha para curarse de una enfermedad autoinmune, que lo mantiene entre la vida y muerte. Y justamente aquí interviene Martine, quien se convertirá en un apoyo para Michael.

-->

Por eso el cantautor aprovechó su tiempo en Estados Unidos donde realiza su gira “Blanco y Negro” para disfrutar del estreno la cinta de Spider-verso de Marvel.

En un video que plasmó en sus historias, el guatemalteco se encuentra con Nico, quien le dice que no grabe, “me regañan pero feliz”, dijo mientras se mostró sentado disfrutando del histórico evento para la familia.

Nació en Puerto Rico el 25 de abril, cumplirá 30 años en uno días. Es la mayor de los tres hijos de Ricardo Arjona y fruto del matrimonio que tuvo con la modelo Leslie Torres.

De esa relación también nació Ricardo Jr. El tercer hijo, Nicolás, el cantante lo tuvo con la modelo Deysi Arvelo.

Ella se describe como apasionada, justa y muy perfeccionista. Además cree que es gitana y pertenece al mundo. “Me siento 50 % puertorriqueña y 50 % guatemalteca…”, contó la actriz en un detrás de cámaras para Vogue México y Latinoamérica.

Agradece que sus padres no hayan interferido en el momento que tuvo que decidir a qué se iba a dedicar profesionalmente.

“Tuve mucha suerte con mi mamá y mi papá, porque ninguno nunca me dijo: ‘vete por este camino o tienes que ser doctora, abogada o esto o lo otro’.

Siempre me dejaron ser quien soy, nunca me trataron de guiar en alguna manera, me guiaron más con modales, como tratar a la gente, pero no necesariamente como carrera, entonces creo que más o menos yo solita me metí en la actuación, yo creo que se asustaron en algún momento, pero igual me apoyaron siempre”, afirmó.