Este martes se conocerán a los primeros semifinalistas de la Champions League

El Real Madrid aborda como favorito su partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones del martes (19h00 GMT) frente al Chelsea, tras su victoria por 3-1 en Londres, mientras que el Bayern Múnich buscará a la misma hora remontar al Villarreal, tras caer en la ida en España por 1-0.

En el Santiago Bernabéu, los ingleses, actuales campeones, se verán privados de su delantero belga Romelu Lukaku, lesionado en un talón.

Pese a todo, el técnico alemán del Chelsea, Thomas Tuchel, cree en una espectacular remontada, ya que “el fútbol está siempre lleno de sorpresas”.

La semana pasada, un triplete de Karim Benzema, el segundo seguido del francés en la competición tras el partido de vuelta de octavos de final contra el París Saint-Germain, dio la victoria al equipo español en Stamford Bridge (3-1).

Con la supresión de la regla de la ventaja de los goles marcados en campo contrario en caso de empate en la eliminatoria, un triunfo de 2-0 de los Blues les permitiría forzar la prolongación frente al Real Madrid, sólido líder de LaLiga.

En el otro partido del martes, el Bayern, campeón en 2020, recibe al Villarreal en el Allianz-Arena.

En la ida, el holandés Arnaut Danjuma marcó su sexto gol de la temporada en Champions, sinónimo de primera derrota para los alemanes en esta edición (1-0).

Guiados por el argentino Giovani Lo Celso, en gran forma, los jugadores de Unai Emery esperan clasificar al “submarino amarillo”, actual campeón de la Europa League, a semifinales de la Champions, por segunda vez tras 2006.

Pero el equipo alemán ya lanzó un aviso en la ronda precedente de lo que es capaz en los partidos del vuelta.

En octavos de final, el Bayern, que se dirige hacia un décimo título nacional consecutivo, empató en la ida (1-1) en campo del RB Salzburgo austríaco, antes de aplastar a su rival en casa en el partido de vuelta (7-1).

