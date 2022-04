“La impunidad siguió siendo generalizada” en Guatemala, según informe anual de EE.UU.

“Durante muchos años, hemos sido testigos de un retroceso alarmante de la democracia, el Estado de derecho, el respeto de los derechos humanos en muchos lugares del mundo”, declaró el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, al presentar a la prensa el informe anual del Departamento de Estado sobre derechos humanos.

En el captítulo sobre Guatemala, se detalla que la impunidad siguió siendo generalizada.

“La corrupción, los esfuerzos concertados de los actores del crimen organizado y el socavamiento de las instituciones anticorrupción y el poder judicial por parte de actores políticos corruptos dificultaron la investigación y el enjuiciamiento significativos de los delitos, incluida la corrupción, que involucran a funcionarios públicos”, se detalló.

También se detalla que hubo abusos de parte de las fuerzas de seguridad. “Hubo informes fidedignos de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron algunos abusos”, se añadió.

El documento resalta que las cuestiones importantes de derechos humanos incluyeron informes creíbles de homicidios ilegítimos o arbitrarios; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arresto y detención arbitrarios; y represalias por motivos políticos contra personas en otro país.

Además, de serios problemas con la independencia del poder judicial; restricciones graves a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluida la violencia, las amenazas de violencia y los arrestos o enjuiciamientos injustificados contra periodistas; interferencia sustancial con la libertad de reunión pacífica y la libertad de asociación, incluidas leyes demasiado restrictivas sobre la organización, financiación o funcionamiento de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil.

También de corrupción gubernamental grave; falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia de género; delitos que involucren violencia o amenazas de violencia contra personas con discapacidad y miembros de grupos indígenas; delitos que involucran violencia o amenazas de violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer o intersexuales; y el uso de trabajo forzoso, incluido el trabajo infantil.

El gobierno estadounidense de Joe Biden puso la guerra en Ucrania como ejemplo de “retroceso” de los derechos humanos en el mundo, en un informe en el que Cuba y Nicaragua salen mal paradas.

Blinken mencionó la situación en Ucrania desde que fue invadida por Rusia como el caso “más flagrante” de las “consecuencias humanas de este retroceso”. Y volvió a acusar a las tropas rusas de “atrocidades generalizadas” en las zonas que han ocupado, como “cuerpos dejados en las calles con las manos atadas; teatros, estaciones de tren, edificios reducidos a escombros con civiles en su interior”; “testimonios de mujeres y niñas que han sido violadas, y civiles asediados, que mueren de hambre y frío”.

El secretario de Estado denunció sobre todo las violaciones de derechos humanos en países con los que Estados Unidos tiene relaciones mediocres, como China, a la que acusa una vez más de cometer un “genocidio” contra los musulmanes uigures. O las “detenciones arbitrarias de mujeres, manifestantes y periodistas” en Afganistán, desde que los talibanes tomaron el poder en agosto.

El informe señala a los gobiernos que “han encarcelado, torturado o incluso asesinado injustamente a opositores políticos, activistas, defensores de los derechos humanos o periodistas” citando, además de Rusia y China, a Corea del Norte, Siria y Nicaragua, donde acusa al presidente Daniel Ortega de favorecer “activamente la impunidad” de quienes violan los derechos humanos si les son leales.

El texto, que abarca 198 países y territorios, documenta abusos contra manifestantes pacíficos que exigen democracia y libertades fundamentales en Birmania, Bielorrusia, Hong Kong, Sudán o Cuba, un “estado autoritario”, dice, donde la mayoría de los abusos son cometidos por “funcionarios gubernamentales bajo la dirección de sus superiores”.

The U.S. joins activists around the world to promote respect for human rights and accountability for abuses. Providing the annual #HumanRightsReport—a vital public resource—reflects our commitment to keep human rights at the center of U.S. foreign policy. https://t.co/A6OWsfYMD0

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 12, 2022