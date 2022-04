Circulan fotos íntimas de Ángela Aguilar con poca ropa

Después de que se filtraran unas fotografías donde aparece muy cariñosa con su novio, Ángela Aguilar sigue en medio de la polémica y acaparando los titulares.

Ahora resulta que la cantante es tendencia pues recientemente circularon unas supuestas imágenes donde sale con poca ropa.

Según informó “Reforma”, la hija menor de Pepe Aguilar sigue dando de qué hablar, ahora porque salieron unas fotografías como Dios la trajo al mundo.

De acuerdo con la información que fue publicada en diferentes medios, en las imágenes se ve a a la artista con poca ropa tomándose una foto frente al espejo.

Hasta el momento se desconoce si el compositor Gussy Lau también fue el encargado de filtrar estas instantáneas, mientras que los fans aseguraron que la imagen parece ser un montaje.

El novio de la cantante

Fue el pasado jueves 07 de abril cuando Ángela Aguilar publicó un video para denunciar públicamente que su supuesta pareja violó su privada y tomara acciones legales.

“Me puedo identificar con las mujeres que sufren este tipo de abuso porque hay mujeres que casi casi se les acaba la vida con una imagen, una imagen que fue publicada sin su consentimiento”, declaró la joven estrella.

“Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video; me duele el alma… Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran… Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad, de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen”, señaló Aguilar.

Por su parte, Gussy Lau informó que estaba en una relación con la cantante y su familia estaba de acuerdo. De hecho, comentó que su diferencia de edad no era problema.