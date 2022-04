RFK Human Rights reconoce la carrera de la exjueza Erika Aifán

Por medio de su sitio de internet, la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights dio la bienvenida a la exjueza de Mayor Riesgo, Erika Aifán, como asociada visitante, indicando que trabajará en estrecha colaboración con el equipo de Incidencia y Litigio Internacional.

De acuerdo con información oficial, Aifán ayudará a ampliar el trabajo sobre Estado de Derecho, Derechos Humanos y el retroceso democrático en Guatemala. Asimismo, colaborará en la revisión de varios casos en curso ante los mecanismos regionales de protección.

A decorated judge, 2021 International Woman of Courage, and fearless champion of integrity in the justice system, Dr. Erika Aifán (@AifanErika) is a remarkable new addition to our team. We are so honored to welcome you, Dr. Aifán. https://t.co/frCmK5g0VA

