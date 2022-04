¿Ricardo Arjona fue arrestado? Esto fue lo que sucedió

Ricardo Arjona visitó España para llevar su Tour Blanco y Negro. Sin embargo, un hecho generó controversia ¿fue arrestado?

El guatemalteco visitó el municipio llamado Arjona el cual se encuentra en la provincia de Jaén, Andalucía y se emocionó tanto que realizó una acción en un lugar público, lo cual era prohibido.

El famoso se grabó en un monumento de la ciudad donde se lee su apellido “Arjona“. El guatemalteco de 58 años se subió en el letrero y comezó a recorrerlo.

“En el pueblo de Arjona, muy emocionado, ¡miren cómo me pongo!, ¡no lo puedo creer!, lo más seguro es que estar subido acá sea prohibido pero no me pude contener, rodeados de olivos por todos lados esta es la entrada del pueblo de Arjona ¡Wow! ¡Qué emocionante!”, comentó.

Sin embargo, al momento se hicieron presentes las autoridades del lugar y lo detuvieron a él y a su equipo de trabajo.

“Cuando casi vamos detenidos por hacernos los Influencers”, comentó en otra publicación.

El mensaje preocupó a los fans, pero Ricardo Arjona agregó que solo le quedó de lección y solicitar un perdón por haber hecho eso.

