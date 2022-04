EE. UU. habilita línea de denuncias sobre actos de corrupción en Guatemala

Estados Unidos anunció la creación de una línea de denuncias para recibir información relacionada con posibles hechos de corrupción en Centroamérica.

El objetivo es darle seguimiento a los avisos sobre actos ilícitos que ocurran en Guatemala, Honduras y El Salvador y que tengan conexión con la nación norteamericana.

El Departamento de Estado de EE. UU. dio a conocer que la implementación de esta iniciativa se dio para someter información en apoyo a los esfuerzos para combatir los actos de corrupción en los países del Triángulo Norte.

Quien tenga conocimiento sobre este tipo de hechos puede enviar el aviso respectivo al correo electrónico [email protected]

The U.S. Government has launched an anticorruption tip line for submitting information about corrupt activity in Guatemala, Honduras, or El Salvador that has a connection to the United States.

Submit information by emailing [email protected] pic.twitter.com/7MaMJWqNho

— Justice Department (@TheJusticeDept) April 22, 2022