Ella es la sensual modelo de OnlyFans que estuvo con Andrés García antes de ser hospitalizado

El pasado 9 de abril, Andrés García fue hospitalizado de emergencia, tal como lo dio a conocer el mismo en sus redes sociales.

El actor compartió una imagen en donde se ve en una camilla. La fotografía causó gran preocupación en sus seguidores, pues se temió de que se tratará de algo grave; sin embargo, días después el histrión aclaró la situación.

García explicó que su visita al médico surgió por una transfusión de sangre, un proceso rutinario que realiza para “mantener su energía y su estado de salud de manera correcta”.

Sin embargo, antes de que el tema fuera aclarado, sus millones de seguidores pensaron que el malestar del actor había sido provocado por la visita de una atractiva mujer que lo visitó un día antes.

Se trata de Karely Ruiz, una sexy modelo de OnlyFans que asistió a su casa de Acapulco y hasta posó muy coqueta sobre sus piernas.

“Al señor casi le dió algo por ver tremenda mujer”, “Se emocionó demasiado y por eso terminó en el hospital”, “Como llega esta mujer a verlo”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

¿Quién es Karely Ruiz?

Karely nació el 28 de octubre del 2000, en Monterrey, Nuevo León. Actualmente tiene 21 años y se dedica al modelaje y las redes sociales.

Es creadora de contenido para OnlyFans, lo que le ha permitido solventar una vida con comodidades. Además está incursionando como presentadora.

García y Ruiz se reunieron por motivos de trabajo, pues decidieron crear contenido para sus redes sociales como parte de una colaboración que busca impulsar el próximo lanzamiento de Netflix del actor.

El actor de “El privilegio de amar” se ha declarado fan de la influencer y ella lo considera como un ídolo y su amor platónico.

“Me trató como una reina y me decía: ‘Párate para que te des una vueltita’… Me pidió que me sentara en sus piernas y dije: ‘¿Quién soy yo para negarme?’”, comentó la joven.

“Muchas gracias por todas las atenciones en Acapulco y por recibirme en su casa , un placer conocerlo ❤️ @andresgarciatvoficial”, agregó Ruiz en sus redes sociales. “El placer fue todo mío. Recuerda, esta es tu casa cuando gustes volver. Quedaron pendientes las clases de natación”, comentó el actor.

