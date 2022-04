VIDEO. Hincha muere en enfrentamientos en el futbol colombiano

Un hincha falleció debido a las heridas que sufrió durante un enfrentamiento entre barras rivales en un estadio de Colombia, que obligó a suspender un partido de la liga de fútbol local, informó este domingo la policía.

Fanáticos del local Unión Magdalena y el Junior de Barranquilla chocaron sobre los 73 minutos del duelo que se disputaba la noche del sábado en el estadio Sierra Nevada, en la caribeña Santa Marta.

Imágenes divulgadas por noticieros muestran a los aficionados lanzándose objetos en la tribuna oriental y parte del campo de juego, mientras la voz que habla por los parlantes pide a la turba no arrancar las sillas.

Dos personas resultaron “heridas durante estos eventos de intolerancia que se dieron y una de ellas falleció”, informó el domingo el coronel Jesús de los Reyes, comandante de la policía en la ciudad.

“Ya se dispuso de un grupo especial investigativo para identificar (a) los responsables” y “llevarlos lo más pronto posible ante las autoridades”, agregó el oficial.

El clásico de los dos equipos de la costa Caribe, que iba 1-1 hasta la suspensión, hacía parte de la decimoséptima fecha del Apertura colombiano. La Dimayor, ente rector del balompié cafetero, no ha informado cuándo se reanudará.

Su presidente, Fernando Jaramillo, dijo en Noticias Caracol que pronto anunciarán sanciones “contundentes” y no descartó ordenar que los partidos se disputen “a puerta cerrada”. El fútbol debe ser una “celebración” y “no una batalla campal como la que vimos ayer”, reclamó.

La alcaldía de Santa Marta dio cuenta de “más de 200 sillas” que fueron desprendidas de la grada y ofreció el equivalente a 2.600 dólares como recompensa para quien brinde información sobre los responsables de la acción “vandálica”.

Miembros del escuadrón antidisturbios de la policía tuvieron que intervenir para detener los enfrentamientos, según De los Reyes.

En marzo, una trifulca en el estadio de Querétaro, en México, dejó 26 heridos y una serie de sanciones contra los clubes y los aficionados.

El episodio abrió el debate sobre la violencia entre hinchas en Latinoamérica. Según expertos consultados por la AFP, la problemática no ha sido abordada adecuadamente por los gobiernos y las riñas se han trasladado a las calles y los barrios.

¿Esperaban algo distinto en el partido del Unión Magdalena vs Junior?

Gran parte de la ciudad no, por eso no asistieron al Sierra Nevada. Volvieron a ganar los violentos. Las condiciones estaban dadas y aquí el resultado esperado por la gran mayoría 👇🏻 pic.twitter.com/mYcvtW05XI

— Carlos Andrés Salas (@CarlosAndSalas) April 24, 2022