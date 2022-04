Elon Musk logra acuerdo para comprar Twitter por 44 mil millones de dólares

El magnate sudafricano, Elon Musk, logró un acuerdo con el directorio de Twitter para comprar la red social a 54.20 dólares por acción, precio que lleva la capitalización bursátil de la empresa a unos 44 mil millones de dólares, anunció la firma en un comunicado este lunes. Musk, fundador de Tesla y SpaceX y también el hombre más adinerado del mundo, se convierte así en el propietario de la plataforma, la cual considera como “la plaza pública digital donde los temas vitales para el futuro de la humanidad se debaten”, según el comunicado.

Previo a confirmarse la noticia, se suspendió la cotización de las acciones de Twitter en Wall Street hasta que hubiera novedades, que se concretaron minutos después. Los papeles estaban entonces más de 5.5 % sobre el valor de cierre del viernes.

Más temprano, este lunes, el multimillonario escribió un mensaje en su cuenta verificada en el que dijo que espera que aún “sus peores críticos permanezcan en Twitter, porque eso es lo que significa la libertad de expresión”. Musk dijo la semana pasada que había conseguido 46 mil 500 millones de dólares para realizar la compra, gracias a dos préstamos bancarios de Morgan Stanley y también gracias a su fortuna personal, con una contribución de 21 mil millones de dólares. También consideró la posibilidad de lanzar una OPA hostil directamente a través de los accionistas, para esquivar al entonces reacio consejo de administración. Finalmente la compra se concretó este mismo lunes antes del cierre del mercado.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means

— Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022