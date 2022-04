En 2003, Ashley Harkleroad, de 19 años, se colocó como la tenista número 39 en el mundo, tan solo tres años después de convertirse en profesional de este deporte. Durante su carrera ganó ocho títulos individuales y jugó en las canchas de Francia, Australia, Alemania, Estados Unidos y más.

Sus éxitos no pararon hasta 2008, año en el que posó en topless para la revista Playboy y se tomó un descanso indefinido del deporte debido a su embarazo, convirtiéndose, en marzo de 2009, en madre de un niño.

A pesar de la polémica que causó al posar para la publicación del conejito, volvió al tenis en 2010, pero dos años después, ya con su segunda bebé, decidió dar un paso atrás como tenista profesional y se unió a un canal de deportes como comentarista.



Ahora, la estadounidense Ashley Harkleroad de 36 años, se ha unido a OnlyFans, donde se describe como la “primera tenista profesional en estar en la portada de Playboy” dispuesta a “disfrutar de la libertad de expresión”, como una “deportista, coqueta, juguetona y divertida”, quien quiere que la escuchen “rugir”.

La suscripción a su página tiene un costo de US $9.99 al mes y la portada es bastante sugerente con una imagen de su busto, donde deja claro el contenido para adultos que publica. Hasta la fecha ha posteado 48 fotos, 9 vídeos y 1 audio, y sus seguidores no dejan de crecer.

Sus otras redes sociales son muy diferentes, en su TikTok tiene videos con sus hijos y en Instagram imágenes de su familia y de su día a día. Dejando claro que separa muy bien los negocios y su vida personal.

Dal tennis all' #Onlyfans il passo è breve!

Ashley #Harkleroad ha deciso di appendere la rachetta al chiodo (intendiamoci, non che l'avremo mai vista vincere Wimbledon) per deliziare i suoi fans con altri colpi…@guidomarchello, sarai suo fan? pic.twitter.com/IPkPrfGG7t

— Avvocato Vladimir Il'ič Murtas #facciamorete (@VladiMurtas) April 25, 2022