Acusan a estrella de Doctor Strange y a su pareja de tener relaciones con una joven de 13 años

Estamos a menos de una semana que llegue a la pantalla grande una de las películas más esperadas del año: Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Faltan muy pocos días para que el nombre de Benedict Cumberbatch se ponga de moda entre los fanáticos de Marvel.

Y es que hay que recordar que la primera entrega se estrenó hace más de seis años, por lo que sus fans la esperan con ansias.

El nuevo filme explorará el multiverso y las muchas realidades y variantes de personas que existen tras el fallido hechizo de Stephen Strange lanzó en Spider Man: No Way Home.

Lo anterior, lo hizo para evitar que todos recordaran que Peter Parker era el hombre tras el traje del superhéroe arácnido.

Para ello, echará mano de otros personajes como Wong, America Chávez, el profesor Charles Xavier y la poderosa Bruja Escarlata.

El escándalo antes del estreno de Doctor Strange…

Marvel Studio ha desplegado toda la maquinaria para promocionar esta ambiciosa cinta que se cree podría convertirse en la que tendía más cameos en la historia de UMC.

Sin embargo, la noticia que se extendió como pólvora esta semana, podría opacar el tan esperado estreno.

Y es que el medio Nottighamshire Post reveló que una de las actrices que participó en la primera película de Doctor Strange está en la mira de las autoridades.

Se dice que la famosa presuntamente podría haber cometido repetidamente delitos sexuales junto con su pareja en contra de una adolescente de 13 años.

Dicho reportaje asegura que, entre 2005 y 2008, la actriz Zara Pythian y su marido emborracharon a una joven que en ese entonces solo tenía 13 años.

Además la pareja sostuvo relaciones sexuales con ella e incluso grabaron los encuentros con la víctima.

Asimismo, de acuerdo a BBC, el tribunal de Reino Unido escuchó las declaraciones de la joven.