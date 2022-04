Ancelotti se convierte en el primer técnico en ganar las 5 grandes ligas europeas

Carlo Ancelotti ya disfruta en su palmarés de la Liga Santander, la única que le faltaba para conseguir el repóker de las 5 grandes ligas. A sus 62 años, el técnico italiano ya puede decir que ha ganado las ligas en Italia, Inglaterra, Francia, Alemania y España.

Fue en 2004 cuando consiguió su primer ‘Scudetto’ con el Milán, seis años más tarde, en 2010, lo hacía con el Chelsea. En 2013 fue en Francia cuando logró la ‘Ligue 1’ con un PSG que comenzaba a dar forma a un proyecto faraónico. En 2017, ganaba la Bundesliga con el Bayern de Múnich, que por aquel momento el club ‘bávaro’ lograba su quinta consecutiva.

En su segunda etapa en el Real Madrid, logra el título que se le resistió en sus dos primeras temporadas entre 2013 y 2015. En su primer año como madridista, el técnico italiano quedó en tercera posición de la Liga Santander en una muy igualada temporada quedando a tan sólo 3 puntos del Barcelona, que fue campeón a las órdenes de Luis Enrique.

Al año siguiente, y en su segunda y última temporada al frente del Real Madrid, Carlo Ancelotti también luchó hasta la última jornada con el Barcelona quedando a 2 puntos del campeonato.

-->

Ahora, Carlo Ancelotti, culmina una temporada que ha sido el claro dominador de la Liga de principio a fin, siendo un equipo muy fiable tanto en casa como a domicilio.

Tras una temporada en blanco las órdenes de Zinedine Zidane, Florentino Pérez volvía a recurrir a los servicios de Carlo Ancelotti, un auténtico experto en la obtención de ligas domésticas.

Un palmarés de leyenda

Con la consecución de este nuevo título, Carlo Ancelotti ya tiene en su palmarés un total de 22 trofeos, y supera a Arsene Wenger (21) como el décimo entrenador con mayor número de títulos en la historia. Por delante de él tiene a algunos ilustres entrenadores como José Mourinho (25), Luis Felipe Scolari (26) Pep Guardiola (31), Mircea Lucescu (35) y Alex Ferguson (49).

Carlo Ancelotti is the first manager ever to win all of Europe’s top five leagues.

Legend. 👑 pic.twitter.com/Suf1B8J59Y

— B/R Football (@brfootball) April 30, 2022