Amber Heard declara que Johnny Depp la violó por buscar cocaína en sus partes íntimas

Johnny Depp continúa el juicio con su exesposa, Amber Heard.

La decimotercera jornada ha dejado algunos de los testimonios más duros hasta el momento. La doctora Dawn Hughes, psicóloga forense, ha asegurado que la actriz sufrió tanto abusos sexuales como psíquicos por parte de su esposo.

Incluso, destacó que en alguna ocasión el actor “introducía los dedos en su vagina para buscar cocaína”.

“Los celos de Depp eran obsesivos y hay varios indicios de casos de violencia y abusos sexuales constatados en esta relación”, aseguró Hughes.

“El señor Depp realizó una búsqueda en la cavidad vaginal de su mujer. Estaba buscando drogas y consideró aceptable arrancarle el camisón y meterle los dedos para buscar cocaína, porque pensaba que ella la escondía ahí”, agregó.

La actriz, Amber Heard, declaró que en varias ocasiones tuvo sexo obligada con él y ha recordado que la primera vez que la golpeó fue en 2011.

“Estábamos bebiendo, le pregunté por uno de sus tatuajes y me reí. Él me abofeteó. Sonreí creyendo que estaba de broma, pero me golpeó más fuerte y me gritó ‘¿Te hace gracia, zorra?’ Me di cuenta de que me estaba pasando lo peor que me podía pasar y no pude reaccionar”, comentó la famosa.

Muy afectada y entre lágrimas, la actriz ha reconocido que “me cuesta encontrar las palabras para describir lo doloroso que es esto. Es horrible para mí sentarme aquí durante semanas y revivirlo todo. Oír a gente que conocí, a mi exmarido, con quien he compartido una vida, hablar de nuestras vidas como lo han hecho… Esto es lo más doloroso y difícil que he pasado nunca. Seguro”, agregó.

Además contó que Depp la asfixiaba mientras le gritaba que la iba a matar.

“Me tiraba sobre la cama, me arrancaba la ropa y abusaba de mí. Yo solo miraba la luz. Me decía que había un monstruo dentro de él pero que iba a dejarlo fuera y yo quería creerlo”.

Heard cree que las drogas cambiaban la forma de ser de Depp.

“Johnny con speed es muy diferente de Johnny con opiáceos; Johnny con opiáceos es muy diferente a Johnny con cocaína. Tenía que aprender a prestar atención a las diferentes versiones de él”, aseguró la actriz de Aquaman.

En 2018, Heard hizo público que sufría violencia física en su matrimonio. El actor fue despedido de varias campañas publicitarias así como de la saga “Piratas del Caribe”.

Ahora, él la demandó por difamación y exigió 500 millones de dólares por los daños causados.

