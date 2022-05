VIDEO: El papa Francisco aparece en silla de ruedas, afectado de una rodilla

El papa Francisco apareció en público este jueves, por primera vez, en silla de ruedas, en la sala Pablo VI del Vaticano, afectado por una rotura de ligamento de la rodilla. Medios internacionales recogieron imágenes del pontífice, de 85 años de edad, quien llegó empujado por un asistente.

Hoy hemos visto por primera vez en público al papa Francisco en silla de ruedas. El pontífice sufre fuertes dolores en la rodilla derecha que, en esta ocasión, le han impedido caminar.

El martes, en una entrevista con el diario italiano Il Corriere della Sera, Francisco contó que iba a someterse a una “infiltración” de rodilla para aliviar el dolor que padece y que lo ha obligado a cancelar varias reuniones programadas. “Tengo un ligamento roto. Se me va a intervenir con infiltraciones y se verá. Estoy así desde hace tiempo; no puedo caminar”, aseguró. El Papa argentino padece una artrosis de la rodilla derecha, que le ha afectado un ligamento, pero que no debería haber sido sometido a cirugía, según fuentes vaticanas. La infiltración de rodilla es un procedimiento que consiste en inyectar directamente en la articulación algunos medicamentos con efecto antiinflamatorio, analgésico o regenerativo.

Problemas crónicos

El papa Francisco, que en marzo inició su décimo año de pontificado, ha tenido, en las últimas semanas, que pedir disculpas a los fieles que asisten a las audiencias por dar la bendición “sentado”, debido a sus problemas en la rodilla derecha que le impiden estar de pie por mucho tiempo.

El miércoles, durante la audiencia general en la plaza de San Pedro, el Papa estaba particularmente cansado, y tuvieron que ayudarlo a caminar y a levantarse. Francisco también sufre problemas crónicos de ciática, que le suelen causar dolores fuertes, y se sometió a una delicada operación de colon en julio de 2021.

