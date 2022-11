Hilary Duff eleva la temperatura al posar por primera vez desnuda

Tras pasar varios años intentando cumplir las expectativas de Hollywood, Hilary Duff se despojó de toda su ropa para dejar atrás los estándares impuestos a las mujeres.

La cantante de 34 años quiso mostrar que detrás de ser celebridad, es una madre de tres hijos y que sus únicos objetivos son ser feliz y plena.

Para celebrar este estado mental, la también actriz apareció desnuda en la portada y páginas interiores de la revista Women’s Health.

Aunque para sus fans, e incluso para ella misma, siempre será la típica chica simpática y amable que interpretó en Lizzie McGuire, hoy es una mujer con una historia personal tan rica y compleja como la de cualquiera otra.

Por esta razón es que, tras vencer sus miedos y aceptar la propuesta de un equipo creativo integrado por mujeres, decidió aceptar la propuesta de posar desnuda en la portada y el editorial que acompaña la entrevista que concedió a la revista.

“Estoy orgullosa de mi cuerpo. Estoy orgullosa de que me haya dado tres hijos. He llegado a un lugar de estar en paz con los cambios por los que ha pasado mi cuerpo”, afirmó sobre el balance que vive actualmente y que le permitió mostrarse al natural.

Hilary Duff asegura que al ser parte de la industria del entretenimiento de Hollywood, ha tenido que pelear por hacer valer su opinión en cuanto a las propuestas profesionales que recibe, para hacer eco de la mujer en que se ha convertido con el paso de los años.

Al compartir en su cuenta de Instagram las imágenes que protagonizó, fue muy honesta al aceptar que la situación fue aterradora, pero agradeció el apoyo de las mujeres que estuvieron con ella en la sesión de fotos.

“Esto fue aterrador… ¡Sabía que hacer esto me aterrorizaría y tenía razón! @womenshealthmag tuvo la sesión más hermosa de mujeres y, de hecho, la pasé de lo mejor. Me sentí fuerte y hermosa y me reí mucho al hacer algunas de estas poses sin mis jeans de corte alto. Gracias a todas los que normalizaron este día para mí y me apoyaron con cumplidos y amor”, escribió.