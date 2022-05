Actriz de Iron Man ahora se dedica a la venta de pañales desechables

La actriz de Iron Man, Gwyneth Paltrow, protagonizó un nuevo escándalo en las redes sociales luego de haber dado a conocer el elevado precio de los pañales desechables que aparentemente estaba vendiendo. En esta oportunidad, se trataba de un producto que estaban diseñados con cierres de ámbar y con lana virgen de alpaca, que además estarían perfumados con una aroma de bergamota acompañado de jazmín.

Goop es la marca de los pañales y en su página de Instagram manifestaron que le colocaron un costo a sus Diapérs ficticios de 120 dólares porque finalmente es lo que vendría siendo el impuesto a este producto y lo que aproximadamente pagarían los familiares en un año. Además, el paquete según traería 12 unidades.

