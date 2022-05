VIDEO. Los escalofriantes mensajes a niños del tirador Texas

Una publicación en TikTok desde una cuenta que se cree pertenecía al tirador de Uvalde, Texas, Salvador Ramos, incluía un amenazante aviso a niños.

La cuenta solo incluye una entrada con un video del juego en línea “Subway Surfers”, según la cadena CNN. Adicional a este contenido, medios nacionales han reseñado el material publicado en una cuenta de Instagram, ya removida por Meta.

En el perfil, el joven de 18 años compartió varias fotos de rifles de asalto y rondas de municiones. Una usuaria de esta red, que no vive en Texas y tampoco conocía personalmente a Ramos, compartió un alegado mensaje amenazante enviado por este días antes del tiroteo en la escuela.

UVALDE, T.X. (@CNN) — IG account linked to gunman posted images of weapons just days before school massacre.



A photo of two AR15-style rifles appeared on an Instagram account tied to the suspected Uvalde shooter just three days before Tuesday’s massacre at Robb Elementary. pic.twitter.com/OVBPpMVkkE

— Mike Valerio (@ValerioCNN) May 25, 2022