VIDEOS. Captan momento del potente sismo de 7.2 que sacudió Perú

Un potente sismo de magnitud 7.2 sacudió este jueves, 26 de mayo, el sur de Perú, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), sin que hasta el momento se tengan informes de víctimas o daños materiales.

El temblor se registró a las 07:02 (locales), con epicentro 20 kilómetros al noreste de Ayaviri, en la región fronteriza con Bolivia de Puno, y a una profundidad de 240 kilómetros, según el Centro Sismológico Nacional de Perú. Las autoridades peruanas situaron, por su parte, la intensidad del sismo en 6.9; debido a la gran profundidad a la que se produjo, se pudo sentir en las regiones de Tacna (frontera con Chile), Moquegua, Cusco y Arequipa. En redes sociales circularon videos que mostraban el momento del sismo.

A large #earthquake has struck near the #Peru #Bolivia border. The U.S. Geological Survey has rated the tremor at a preliminary 7.2 magnitude. #Sismo #Terremoto #Temblor pic.twitter.com/AgjJRg6GNq

