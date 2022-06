Viruela del mono “no fue detectada durante cierto tiempo”, advierte la OMS

La oleada actual de casos de viruela del mono en unos 30 países, por fuera de las zonas endémicas, sugiere que la transmisión del virus pasó bajo los radares por algún tiempo, advirtió en conferencia de prensa la Organización Mundial de la Salud (OMS). “La aparición súbita de la viruela del mono en diferentes países en el mismo periodo sugiere que la transmisión no fue detectada durante cierto tiempo”, declaró el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Más de 550 casos en 30 países, donde la enfermedad no es endémica y solo aparece excepcionalmente, fueron señalados por la OMS desde el inicio de la erupción actual de casos, hace cerca de un mes, agregó Ghebreyesus. La llegada a Europa y a Norteamérica y Oriente Medio causó preocupación en las últimas semanas y el temor de una nueva pandemia. “La OMS exhorta a los países afectados a ampliar la vigilancia y a rastrear los casos en sus comunidades”, advirtió el funcionario, y recordó que cualquiera puede ser infectado por el virus en caso de contacto cercano con un enfermo.

.@WHO urges affected countries to widen their #monkeypox surveillance, to look for cases in the broader community.

Our priorities are to:

-provide accurate information to most at risk groups

-prevent further spread

-protect health workers

-advance understanding of the disease pic.twitter.com/rUrtqT5pZM

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 1, 2022