Christian Nodal se pasea de la mano con rapera en Antigua Guatemala

Una vez más, Christian Nodal está dando de qué hablar en las diferentes redes sociales. Y es que ahora, todo parece indicar que el intérprete de “Botella tras botella” tiene una nueva pareja.

Por medio de las redes sociales, se revelaron una serie de videos en las que se muestra al famoso caminando por las calles de Antigua Guatemala.

Sin embargo, eso no fue todo lo que llamó la atención, ya que aparece en compañía de otra famosa cantante. Se trata de la argentina Cazzu, quien formó se presentó el pasado fin de semana en el Empire Music Festival.

En las imágenes se les aprecia a ambos tomados de la mano y disfrutando de un buen helado antigüeño.

“Dicen que Dios los hace y ello se juntan. Circula fotografía de Nodal con aparentemente la rapera Cazzu” dice el post que hizo Chisme No Like desde su página oficial. Los comentarios no se hicieron esperar por parte de los fanáticos, quienes no dudaron en comentar.

“Que locos”, “Creí que era Photoshop, pero al parecer ya tiene a otra”, “Par de locos”, dicen algunos de los textos que se pueden leer en la sección de comentarios.

Christian Nodal y Cazzu… ¿serán pareja?

Hasta el momento, se desconocía que el artista mexicano tenía un relación tan cercana con la argentina. Habrá que esperar a que ambos revelen más detalles o confirmen lo que parece ser su relación amorosa.

Recordemos que en los últimos días, Nodal se ha visto involucrado en una serie de escándalos.

El más reciente, fue una pelea que tuvo con J Balvin, a quien terminó dedicándole la letra de una sus nuevas canciones.

Sin embargo, al parecer, ambos decidieron limar asperezas y dejar en el olvido el problema que llegó a involucrar a otros artistas como Residente y el colombiano Maluma.