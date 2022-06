Hombre mata y desmembra a su madre, luego lanza restos a basurero

Un hombre fue arrestado y acusado de matar a su madre, desmembrar su cuerpo y lanzar los restos en el basurero en un complejo de apartamentos cercano al que residían en Camarillo, California, Estados Unidos (EE.UU.).

El sospechoso, identificado como David Hoetzlein, de 25 años, fue arrestado el viernes, 3 de junio de 2022, a eso de las 20:27 horas, según un comunicado de la Oficina del Alguacil del Condado Ventura. Oficiales del Departamento de Policía de Camarillo descubrieron los restos de Tomoko Hoetzlein, de 62, luego de acudir al bloque 300 de Townsite Promenade, a eso de las 6:50 horas, por una llamada de “circunstancias sospechosas”

El hallazgo llevó a que la Unidad de Crímenes Mayores de la Oficina del Alguacil del Condado Ventura y la oficina forense de la demarcación se sumara a la pesquisa. Las autoridades detuvieron a David en el apartamento; se encontraba solo. Al momento, el acusado permanece detenido bajo una fianza de US $3 millones. Se supone que la tarde de este martes compareció a la Corte Superior del Condado Ventura para una audiencia.

En la escena encontraron “evidencia” que relacionaba directamente a “David con el asesinato de su madre”, señaló la oficina del alguacil a través de un comunicado.

Camarillo man David Hoetzlein 25 has been arrested on suspicion of killing his mother & disposing her body in a dumpster at the apt complex where they lived together, Ventura County sheriff's officials said. Tomoko Hoetzlein, 62, Sheriff's Capt. Cameron Henderson said.

