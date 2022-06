ONG holandesa busca atrapar “marea plástica” en río de Guatemala

La oenegé holandesa The Ocean Cleanup busca retener miles de toneladas de plástico que cada año desembocan en el mar Caribe arrastradas desde la capital de Guatemala por el río Las Vacas, afluente del Motagua, explicó este miércoles el impulsor del proyecto, Boyan Slat.

El joven holandés, director y fundador de la organización, dijo a la AFP que el plan consiste en la instalación de “The Interceptor”, una valla metálica gigante que servirá para evitar que pasen los plásticos en el municipio de Chinautla, aledaño a la capital.

“Nuestro propósito principal en The Ocean Cleanup es liberar los mares de basura plástica y una de las formas en que hacemos esto es deteniendo el flujo de basura que ingresa a través de los ríos”, agregó.

BREAKING: we are now testing our Interceptor Trashfence in Guatemala's Rio Motagua Basin home to what we believe to be the world's most polluting river. pic.twitter.com/3mK9CiiwZH

De acuerdo con estimaciones de la oenegé, por Las Vacas pasan cada año unas 20 mil toneladas de residuos plásticos que llegan hasta el río Motagua, que desemboca en las playas del Caribe de Guatemala y Honduras.

Los plásticos son principalmente arrastrados desde el relleno sanitario de Ciudad de Guatemala, explicó el ambientalista. Esa masa de basura hace que el Motagua sea “uno de los ríos más contaminantes en el mundo”, señaló.

La isla de basura que se forma en el mar ha generado en varias ocasiones el reclamo de Honduras a Guatemala, llevando a ambos gobiernos a implementar medidas de recolección para mitigar los daños ambientales.

Another look at Interceptor Trashfence doing its thing… for a while. It’s clearly still in the experimental stage, but we aim to intercept 20M kg of plastic from entering the Caribbean Sea once operational. pic.twitter.com/HQRmAFyBpZ

— The Ocean Cleanup (@TheOceanCleanup) June 5, 2022