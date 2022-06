Real Madrid confirma Clásico contra Barcelona en Las Vegas

El Real Madrid regresará este verano a Estados Unidos. El campeón de Europa y de Liga se enfrentará al Barcelona, Club América y Juventus en el Soccer Champions Tour.

El primer partido del club merengue será el Clásico, que se disputará el sábado 23 de julio en el Allegiant Stadium de Las Vegas, casa de los Raiders de la NFL.

Tres días más tarde, el martes 26 de julio, los de Ancelotti jugarán ante el Club América en el Oracle Park de San Francisco. Y el sábado 30 de julio, cerrarán esta competición midiéndose a la Juventus en el Rose Bowl Stadium de Los Ángeles.

Cinco de los clubes con más historia de La Liga, la Serie A y la Liga MX llegan al suroeste y la costa oeste de Estados Unidos este verano, para una exhibición inolvidable de leyendas y campeones, nuevos fichajes, las estrellas más brillantes del juego.

-->

Desde el viernes 22 de julio hasta el sábado 30 de julio, los fanáticos de Las Vegas, Dallas, San Francisco y Los Ángeles se unirán a la pasión del fútbol al más alto nivel; sea uno de ellos cuando el fútbol europeo regrese enfáticamente a los Estados Unidos.

Los partidos del Soccer Champions Tour se llevarán a cabo en estos cuatro lugares icónicos, cada uno con su propio lugar único en la promoción de la popularidad del fútbol en los Estados Unidos: finales de la Copa del Mundo, torneos continentales e innumerables otros partidos competitivos y amistosos con algunos de los más grandes. clubes del mundo.

Soccer Champions Tour is coming!

@realmadrid, @FCBarcelona, @juventusfc, and @Chivas make their way to Las Vegas to headline two matches at Allegiant Stadium this July. 🎟️ On sale to the public on June 17.

Sign up to get your exclusive pre-sale codes at the link in our bio. pic.twitter.com/2Cuj1rsPki

— Allegiant Stadium (@AllegiantStadm) June 10, 2022