Así se disputará la primera jornada del Torneo Apertura 2022

Este viernes se celebró la Asamblea General Ordinaria del Comité Ejecutivo de la Liga Nacional que se realizó de forma virtual, con la participación de los 12 representantes de los clubes de la Liga Nacional, incluyendo a Mixco y Xinabajul, nuevos huéspedes de la categoría mayor del futbol guatemalteco.

Entre los puntos que se tocaron en esta reunión destacan: el sorteo para el calendario de inscripciones de los clubes para la temporada 2022-2023, sorteo de juegos y calendarización del torneo Apertura 2022, y la revisión, análisis y aprobación de los reglamentos de competencia y disciplinario que regirán la temporada.

Según se dio a conocer en la Asamblea General Ordinaria, el sábado 23 de julio y el domingo 24 de julio se disputará la primera jornada del Torneo Apertura 2022.

La final de ida del torneo se disputará el miércoles 14 de diciembre, la final de vuelta está proyectada para disputarse el sábado 17 de diciembre, un día antes de la final de la Copa del Mundo de Catar, según se dio a conocer, los partidos de la Copa del Mundo no coincidirán en horario con los partidos de la Liga Nacional.

Así se jugará la primera jornada del Apertura 2022:

#Apertura2022 | Así se jugará la primera jornada del Torneo Apertura 2022

➡️Xinabajul vs. Comunicaciones

➡️Xelajú vs. Iztapa

➡️Mixco vs. Antigua

➡️Guastatoya vs. Malacateco

➡️Municipal vs. Cobán Imperial

➡️Santa Lucía vs. Achuapa pic.twitter.com/xGfWs2Vc7i

— El Mejor Equipo (@EUDeportes) June 17, 2022